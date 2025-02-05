Bakırhan: Öcalan tarihi çağrıya hazırlanıyor

Haberin Devamı

Bakırhan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı: “Biz kalıcı ve köklü bir çözüm için hazırız. İktidarı da tarihi çözümde rolünü oynamaya çağırıyoruz. Bu süreç Sayın Bahçeli’nin bugüne kadar yaptığı siyasi taşıyıcılıkla devam etti ama Sayın Bahçeli, yürütmenin başı değil. Şimdi yürütmenin başındaki Sayın Erdoğan’a büyük işler düşüyor. Artık her şey Erdoğan’ın elinde.”

15 ŞUBAT DA OLABİLİR SONRASI DA

Bakırhan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bakırhan, Öcalan’ın çağrısı için “15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir” diye konuştu.