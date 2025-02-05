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Bakırhan: Öcalan tarihi çağrıya hazırlanıyor

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#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#İmralı Heyeti
Bakırhan: Öcalan tarihi çağrıya hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı Heyeti’nin terörist başı Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmelere ilişkin olarak, “Öcalan, Kürt sorununun köklü ve kalıcı çözümü için demokratik bir Türkiye’nin inşası için önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor” dedi.

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Bakırhan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı: “Biz kalıcı ve köklü bir çözüm için hazırız. İktidarı da tarihi çözümde rolünü oynamaya çağırıyoruz. Bu süreç Sayın Bahçeli’nin bugüne kadar yaptığı siyasi taşıyıcılıkla devam etti ama Sayın Bahçeli, yürütmenin başı değil. Şimdi yürütmenin başındaki Sayın Erdoğan’a büyük işler düşüyor. Artık her şey Erdoğan’ın elinde.”

15 ŞUBAT DA OLABİLİR SONRASI DA

Bakırhan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bakırhan, Öcalan’ın çağrısı için “15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir” diye konuştu.

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#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#İmralı Heyeti

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