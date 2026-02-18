Bakırhan: Liderler zirvesi yapalım

Haberin Devamı

“(Süreç komisyonunda) Rapor büyük uğraşlar sonucunda belli bir aşamaya geldi. Henüz kurullarımızla birlikte biz de tartışıyoruz. Ortaklaştığımız çok önemli başlıklar da var. Raporun son hali ortaya çıktıktan sonra düşüncelerimizi belirteceğiz. Ortaklaştığımız, eleştirdiğimiz, görüşmelerimizin devam ettiği bu süreç devam ettiği için şimdiden toptancı bir şey demek çok erken.

Yüz yıllık bir meseleyi tartıştığımız bu süreçte, Türkiye’nin barış ve demokratik toplum sürecine kilitlendiği bu süreçte siyasi partili liderlerinin bir araya gelmemesi bizi düşündürüyor. Sayın Cumhurbaşkanı’na da bir çağrı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ev sahipliğinde bütün siyasi parti liderlerinin bir araya gelerek bu 100 yıllık meseleyi tartıştığımız, Türkiye’nin demokratikleşmesini tartıştığımız bir süreçte bir zirve toplanmasının bu sürece büyük katkı sunacağını düşündüğümüz için öneri sunduk.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMİ YOK

Türkiye’nin yüz yıllık meselesine biraz odaklandık. Partimiz her zaman seçime de hazır ama şu anda böyle bir gündemimiz yok. Böyle bir karar alınsa da partimiz hazır.”