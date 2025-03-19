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Bakırhan: İmralı’ya ziyaret için başvurduk

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#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Öcalan
Bakırhan: İmralı’ya ziyaret için başvurduk
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 07:00

21 Mart’taki Nevruz öncesi İmralı Adası’na yeni bir ziyaret yapmak için Adalet Bakanlığı’na başvurduklarını açıklayan Bakırhan, “Nevruz öncesi halka, tekrar bu çağrıyı güçlendirecek bir çağrı gelirse memnun oluruz” dedi.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin dünkü grup toplantısında süreci değerlendirdi, sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak özetle şunları söyledi: “Heyetimizin tekrar İmralı’ya gitmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz.  Heyetimiz başvuruyu yaptı. Gidilmesi, oradan mesaj getirilmesinin kimseye zararı yok.Öcalan’dan yapmış olduğu çağrıyı Nevruz öncesi olursa, oradan da halka tekrar bu çağrıyı perçinleyecek, güçlendirecek bir çağrı gelirse memnun oluruz.

MEKTUP TATMİN EDER

(Terör örgütünün kongresine İmralı’dan gönderilecek mektup tatmin eder mi?) Nevruz öncesi böyle bir mesajın gelmesinin de kıymetli olduğunu ifade ediyoruz. Adalet Bakanı her şeye cevap veriyor, muhtemelen bunu da sorsanız tarihini söyler.

(Umut hakkıyla ilgili) Bu mesele Adalet Bakanı’nı aşar.”

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#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Öcalan

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