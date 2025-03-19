Bakırhan: İmralı’ya ziyaret için başvurduk

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin dünkü grup toplantısında süreci değerlendirdi, sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak özetle şunları söyledi: “Heyetimizin tekrar İmralı’ya gitmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Heyetimiz başvuruyu yaptı. Gidilmesi, oradan mesaj getirilmesinin kimseye zararı yok.Öcalan’dan yapmış olduğu çağrıyı Nevruz öncesi olursa, oradan da halka tekrar bu çağrıyı perçinleyecek, güçlendirecek bir çağrı gelirse memnun oluruz.

MEKTUP TATMİN EDER

(Terör örgütünün kongresine İmralı’dan gönderilecek mektup tatmin eder mi?) Nevruz öncesi böyle bir mesajın gelmesinin de kıymetli olduğunu ifade ediyoruz. Adalet Bakanı her şeye cevap veriyor, muhtemelen bunu da sorsanız tarihini söyler.

(Umut hakkıyla ilgili) Bu mesele Adalet Bakanı’nı aşar.”