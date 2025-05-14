Bakırhan: Güçlü Türkiye Ortadoğu’da huzurun sigortası

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DEM Parti’nin dün Meclis grup toplantısına, tedavisi devam eden İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk de katıldı. Fesih kararını değerlendiren Türk, “Önemli olan Türkiye’nin demokratikleşmesidir, demokratik bir cumhuriyette sorunların çözümüdür. Demokratik bir Türkiye’nin geleceğiyle ilgili atılması gereken adımlar var. Bu beklentidir; bir pazarlık değil. Türkiye’nin demokratikleşmesi, Türkiye’nin kendi insanını, kendi yurttaşını kucaklamasıdır” dedi. Bakırhan da hasta mahkûmların tahliyesi gibi bazı adımların yasal düzenleme olmadan da yapılabileceğini söyledi.

Terör örgütü yöneticilerinden gelen açıklamalar ve silahların bırakılma yöntemine ilişkin sorulara karşılık Bakırhan, “Biz Kandil’in yöneticileri değiliz, DEM Partiyiz. Bu işler devletle örgüt arasında teknik meselelerdir. Silah kime, nerede bırakılacak bilmiyoruz. Biz PKK’nın toplamış olduğu kongre ve açıkladığı kararların kıymetli, değerli olduğunu, yeni bir dönemin kapısını aralayacak çok önemli bir süreç olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Bakırhan, CHP ve MHP Liderleri’nin açıklamalarına ilişkin de şunları söyledi:

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YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ

“Sayın Devlet Bahçeli, barış havasının kalıcı ve gerçekçi olması gerektiğini, siyasi ve hukuki adımlarla siyasetin güçlendirilmesi gerektiğini belirtmiş, çok değerli buluyoruz ve yürekten destekliyoruz. Sayın Özgür Özel’in tespiti de son derece kıymetli. Bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye’nin önünü açacaktır.”

ÖNDER’İN FOTOĞRAFIYLA

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün yapılan DEM Parti grup toplantısında anıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuşmasını kürsünün yanına yerleştirilen Önder’in fotoğrafının yanında yaptı.