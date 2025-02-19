Bakırhan: Çağrı üçüncü görüşmeden sonra...

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TARİHİ KESTİREMİYORUZ

Partisinin dün grup toplantısında konuşan ve sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, özetle şunları söyledi: “Öcalan da giden aktarımlardan sonra son noktayı koyup bir açıklama yapacak. Tarih çok önemli ama kestiremiyoruz. Çağrı görüşmeden sonra gelsin diye düşünüyoruz. Türkiye kamuoyu daha çok sonuca, silaha kilitlendi, ama Türk-Kürt ilişkilerini yeniden tarif eden, terör, güvenlik, tehdit algısını ortadan kaldıran; bütün insanların demokratik zeminde eşitçe yaşayabilecekleri bir yol haritasının çıkacağını düşünüyoruz biz. Silah bunun çok küçük bir boyutudur.”