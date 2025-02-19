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Bakırhan: Çağrı üçüncü görüşmeden sonra...

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#Tuncer Bakırhan#İmralı Heyeti#DEM Parti
Bakırhan: Çağrı üçüncü görüşmeden sonra...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı Heyeti’nin bugün Irak’tan döneceğini ve yapacakları iç değerlendirmenin ardından İmralı Adası’na yeni ziyaret için Adalet Bakanlığı’na başvuracağını belirterek, “Muhtemelen birkaç güne kendi yol haritamızı açıklayacağız; heyetimiz de İmralı’yla görüşmek için tekrar başvuru yapacak. Bu görüşmeler o kadar kolay olmuyor. Kendi örgütüne, onun çeşitli kurumlarına, dost güçlere, KDP’ye, YNK’ya... Yapılan başvurudan sonrası Adalet Bakanlığı’na bağlı. Umuyoruz, bekliyoruz ki en kısa zamanda çağrı yapılsın” dedi.

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TARİHİ KESTİREMİYORUZ

Partisinin dün grup toplantısında konuşan ve sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, özetle şunları söyledi: “Öcalan da giden aktarımlardan sonra son noktayı koyup bir açıklama yapacak. Tarih çok önemli ama kestiremiyoruz. Çağrı görüşmeden sonra gelsin diye düşünüyoruz. Türkiye kamuoyu daha çok sonuca, silaha kilitlendi, ama Türk-Kürt ilişkilerini yeniden tarif eden, terör, güvenlik, tehdit algısını ortadan kaldıran; bütün insanların demokratik zeminde eşitçe yaşayabilecekleri bir yol haritasının çıkacağını düşünüyoruz biz. Silah bunun çok küçük bir boyutudur.” 

 

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#Tuncer Bakırhan#İmralı Heyeti#DEM Parti

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