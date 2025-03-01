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Bakırhan: Bahçeli aradı tebrik etti

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#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Abdullah Öcalan
Bakırhan: Bahçeli aradı tebrik etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak, “Bu ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz” dediğini söyledi.

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Bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, Öcalan’ın çağrısından 1 dakika sonra Bahçeli’nin kendisini aradığını söyleyerek “Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. ‘Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz’ dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım’ dedi” ifadelerini kullandı.

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#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Abdullah Öcalan

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