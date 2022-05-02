Bakır kabloları çaldılar! Zarar 5 milyon TL

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Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 28 Nisan günü saat 01.30’da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bölgenin yüzde 85’ine elektrik verilemedi. Yapılan araştırmada OSB’ye elektrik veren ana dağıtım merkezinin içerisindeki ölçü hücresinin kapağının zorla söküldüğü, enerji varken 3 şüphelinin hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu ve bir şüphelinin yaralandığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin bölgeden ayrıldıkları görüldü. Ağır yaralanan suç ortakları İlyas Naimoğlu’nu (50) hastaneye bırakan şüpheliler, saat 05.30 sıralarında yeniden bölgeye gelerek kabloların bir kısmını çaldı. Tekrar yaşanan elektrik kesintisinin ardından ekipler, yaklaşık 50 bin TL değerindeki yedek bakır kabloların çalındığını tespit etti.

TUTUKLANDILAR

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Polis ekipleri, Özbekistan uyruklu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı olmayan iki kişi Sabir Çolak (51) ve İslam Mehrali (45) yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Çolak ve Mehrali tutuklandı. Vücudunda yanıklar oluşan Naimoğlu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Uludağ OSB Yönetimi’nden yapılan açıklamada ise bölgede bulunan 244 fabrikaya 5 saat boyunca elektrik verilemediği, üretimin aksadığı ve 5 milyon TL’lik zarar olduğu belirtildi.