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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

Bakır kablo hırsızlığı şüphelisinin 72 suç kaydı çıktı

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Bakır kablo hırsızlığı şüphelisinin 72 suç kaydı çıktı
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KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde elektrik trafosundan bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.Ö.'nün (40) çeşitli suçlardan 72 kaydı bulunduğu belirlendi.

Sulakyurt'a bağlı Yeşilli köyünde Kızılırmak kenarında muhtarlığa ait sulama dinamosu ve elektrik trafosundan bakır tel çalındığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu kabloları çaldığı iddiasıyla İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, farklı suçlardan 72 suç kaydının bulunduğu ve dolandırıcılık suçundan hakkında 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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