Bakımevinde yaşamını yitiren kimsesizi, son yolculuğuna protokol uğurladı



Kocaeli nüfusuna kayıtlı olan kimsesiz ve zihinsel engelli Cüneyt Balkan, 5 yaşında iken Ankara'da sokağa terk edilmiş olarak bulundu. 2001 yılına kadar Ankara Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdüren Balkan, daha sonra Tokat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi. 19 yıldır Tokat'taki bakımevinde yaşamını sürdüren Balkan, dün gece rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Balkan'ın vefat ettiğini ve kimsesinin olmadığını öğrenen Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, cenazeye katıldı. Kentteki kimsesizler mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası Cüneyt Balkan toprağa verildi.