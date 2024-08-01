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Bakıma alındı yenilendi... Savarona denize indi

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Kemal Atatürk#Savarona#Bakım
Bakıma alındı yenilendi... Savarona denize indi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 07:00

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği Savarona yatı, kapsamlı bakım ve onarımın ardından tekrar denize indirildi.

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Savarona, Deniz Kuvvetleri tarafından tekrar hizmete alım faaliyetleri kapsamında 19 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda havuza alınarak bakım-onarım faaliyetlerine başlanmıştı. Aslına sadık kalınarak yapılan çalışmaların ardından Savarona tekrardan denize indirilerek deneme seferleri yapıldı.

Bakıma alındı yenilendi... Savarona denize indi

HURDAYA ÇIKARILMIŞTI

1989 yılında hurdaya çıkarılan Savarona, haberin basında yer alması sonrasında, 49 yıllığına Türk işinsanı ve armatör Kahraman Sadıkoğlu tarafından kiralandı. Sadıkoğlu'nun firması, Tuzla Tersanesi'nde üç yıllık onarım sürecinde 45 milyon dolarlık harcama ile gemiyi tamamen yeniledi. Orijinal buhar türbini motorları sökülerek, yerine modern dizel motorlar takıldı. Yenilenen gemi, turizm amacıyla kullanıldı. Atatürk'e ait oda müze olarak, aslına uygun biçimde muhafaza edildi. Ardından Sadıkoğlu'nun sözleşmesi 2013'te iptal edildi ve Savarona, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından devralındı. Kuruçeşme'de demirli bulunan Savarona yatı 2019 yılının ortalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi. Yat, Pendik'teki İstanbul Tersane Komutanlığı'na getirildi ve milli korvet TCG'nin yakınına konuşlandırıldı.

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#Mustafa Kemal Atatürk#Savarona#Bakım

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