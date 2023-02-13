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Bakıcılığını yaptığı kadını depremde evden çıkarıp altınlarını çaldı

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#Deprem#Kahramanmaraş#Yağma
Bakıcılığını yaptığı kadını depremde evden çıkarıp altınlarını çaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 16:05

Kahramanmaraş'ta deprem faciasında yaşanan olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. Emrah G. (49) isimli şahsın, bakıcılığını yaptığı kadını depremin ardından dışarı çıkarıp, evdeki altın ve paraları çaldığı belirlendi. Emrah G. (49), kaçtığı Muğla'da yakalandı.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evden hırsızlık olayıyla ilgili 46 AAG 185 plakalı otomobilin Muğla'ya giriş yaptığı bilgisine ulaştı. Denizli kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilde; 4 altın yüzük, 2 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 tam altın, 2 bin 400 sterlin, 8 bin 150 euro ve 8 bin lira ele geçirildi.

YAŞLI KADINI EVDEN ÇIKARIP EŞYALARINI ÇALDI

Kahramanmaraş'ta bakıcılığını yaptığı yaşlı kadını depremin ardından dışarı çıkarıp, evdeki altın ve paraları çaldığı tespit edilen Emrah G. ile otomobildeki annesi N.G., gözaltına alındı. N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılırken, Emrah G. ise adliyeye sevk edildi.

Bakıcılığını yaptığı kadını depremde evden çıkarıp altınlarını çaldı

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#Deprem#Kahramanmaraş#Yağma

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