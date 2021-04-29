Bakıcılar sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Bakıcıların sokağa çıkma izni ile ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beslenme/temizlik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ileri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler; bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır." ifadesi yer aldı.

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