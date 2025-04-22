Bakıcı, 2 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! "Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın"

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Olay, Efeler ilçesi Ata Mahallesi'ndeki Melisa Park Sitesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı Ö.K. ve eşi M.K., yaklaşık 4 ay önce çocukları R.H.K.'nin bakımını üstlenmesi için Hatice Kaplan ile anlaştı. Bir süre sonra çocuğun vücudunda morluklar fark eden aile, durumdan şüphelenip evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi.

Bir süre sonra kaydedilen görüntüleri izleyen çift, Kaplan’ın R.H.K.’yi kolundan tutup koltuğa fırlattığını gördü. Çift, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kaplan, tutuklandı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Necva Fatihoğlu, "Ailemiz çocuğun hareketlerinden ve gece ağlayarak uyanmasından şüphelenmesi üzerine bakıcıdan şüphelendi ve maalesef bu kamerayla bütün görüntüler gördüğünüz üzere ortaya çıktı. Çocuğumuz ve aile son derece üzgün ve endişeli. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız ve umuyorum ki bu yargılama sonucunda en üst cezayı alarak tutuklu yargılanır ve tüm Türkiye'ye sosyal medyadan yayılacağı üzere caydırıcı bir ceza alır. Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz" dedi.

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR ŞEY YAŞATMASIN"

Şiddet gören bebeğin amcası Mustafa Kemal Kaya yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Yeğenime 1,5 aydır bakıcı kadın bakıyor. Son dönemlerde bebeğimizin hareketlerinde değişiklikler olduğunu gözlemledik. Gece uyanmalar, aile bireylerine vurmalar, evden çıkınca sürekli arkamızdan ağlamalar gibi hareketleri olunca biz de şüphelenerek eve bir kamera yerleştirdik. Kameranın yerleştirildiği ilk gün kardeşim iş yerinde kamera görüntülerine bakmış.

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Bebeğine bakıcı tarafından yapılan şiddeti fark ediyor. Bunun üzerine durumu emniyet ekiplerine bildirdik. Bakıcı kadın emniyet güçlerince dün gözaltına alındı ve gece boyunca gözaltında kaldı. Kendisine kadın bile demek istemiyorum çünkü cani hislerle yapılan bir durum. Görüntüler de infial oluşturmuştur diye düşüyorum. Netice olarak kendisi şu anda adliyede ve tutuklanmasını bekliyoruz.

Lütfen bu olay tüm anne ve babalara örnek teşkil etsin. Hayat şartları gereği anne ve babalar olarak hep çalışıyoruz ve çocuğumuzu bakıcılara emanet etmek durumunda kalıyoruz. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bebeğin ailesi çok perişan durumda, biz de büyük bir şok içerisindeyiz. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" diye konuştu.