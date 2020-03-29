Baki Ne Demek? Baki Nedir? Baki Tdk Kelime Anlamı

Baki Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş olan sözcüklerden biridir. Özellikle gündelik yaşamın içerisinde sıkça tercih edilen kelimeler arasında yer alıyor. Aynı zamanda yazılı kaynaklar ve edebi metinlerde de çok fazla karşılaşılan bir sözcüktür.

Baki Ne Demek?

Baki kelimesinin anlamı ‘sürekli, kalıcı ve daimi’ olarak geçmektedir. Günlük yaşam içerisinde de bu anlamlar üzerinden kullanılır. Herhangi bir durum ya da olay karşısında bu unsurun devamlı gerçekleşeceği anlamı taşımaktadır.

Baki Nedir?

Baki hem sözlü hem de yazılı olarak çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Yapılan bir etkinin kalıcı ve sürekli olacağına anlatır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Arkadaşlığımız baki kalacak’’

Burada dostluğun sürekli ve sonsuza kadar devam edeceği anlatılmaktadır. Bu şekilde farklı anlamları üzerinde de cümle içerisinde kullanılabilir.

Baki TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında baki kelime ‘kalıcı, daimi, sürekli’ anlamları taşımaktadır. Bu anlamları üzerinden cümle içerisinde kullanabilir; amaca uygun olarak değerlendirebilirsiniz. Türkiye'de her ne kadar eş anlamlı farklı karşılıkları olsa dahi, yerleşmiş bir sözcük olarak halk arasında sıkça öne çıkmaktadır. Özellikle edebi metinlerde ve yazılı kaynaklarda çok sık rastlamak mümkün.