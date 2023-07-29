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Bakanlık, çıplak şekilde zeytin havuzuna girme videosu için inceleme başlattı

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Manisa#Zeytin
Bakanlık, çıplak şekilde zeytin havuzuna girme videosu için inceleme başlattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 18:45

Sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Manisa’daki bir zeytin işletmesinde çekildiği iddia edilen videoda çıplak şekilde zeytin havuzuna giren bir kişinin insan sağlığına uygunsuz bir şekilde zeytinleri sepetlediği görülüyor.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Manisa#Zeytin

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