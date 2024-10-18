Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması! İstanbul'da 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı

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İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çeteye ilişkin iddianamede yer alan 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan Çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.

Söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

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Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.

İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.

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BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ KİŞİLER BUNLAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İlgalite ile mücadele veya yanlış uygulamalar ile mücadele, insanımız hayatı ile ilgili mücadele hep peşinde olduk, peşinde olamaya devam edeceğiz. Yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar. Her türlü cezayı, önlemeyi almaktayız. Suçlular tutuklandılar. Bunların içinde sağlık çalışanları olduğu gibi sağlık dışında çalışanlar da var. Mayıs 2023'te ihbarla başlayan bir süreç. Adli süreç devam ediyor. Gereği yapılıyor. Biz sağlık çalışanları olarak elimizden geleni yapıyoruz. Toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturulmak isteniyor, böyle bir şey yok.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN TÖHMET ALTINDA KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlıkta illegalite ve kötü uygulamalara izin vermeyeceğiz. Kamuoyunda 'Yenidoğan çetesi' adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Sağlık Bakanlığı tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçlerinin devreye alındığı vurgulanan açıklamanın devamında, "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi.