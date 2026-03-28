×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakanlıktan su tasarrufu uyarısı: Duş süresini 7 dakikaya düşürün

Güncelleme Tarihi:

Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 07:00

TARIM ve Orman Bakanlığı, değişen iklim koşulları ve azalan yağışlar nedeniyle su kullanımında tasarruf çağrısı yaptı.

Haberin Devamı

Hürriyet’e konuşan Bakanlık kaynakları, özetle şu uyarılarda bulundu:

- Suyun bilinçli ve verimli kullanılmasıyla 4 kişilik bir ailede günlük 360 litreyi aşan miktarda suyun tasarruf edilmesi mümkün…

- Suyu verimli kullanan cihaz, ekipman ve aparatları tercih ederek su tasarrufu sağlayabiliriz.

- Bulaşık makinesinde ön yıkama yaparken günde 11.4 litre, çamaşır makinesinde ön yıkama yapıldığında 3.75 litre, el yıkarken ve diş fırçalarken kullanmadığımız anlarda musluğun açık bırakılması halinde 23 litre, duşta sıcak suyun gelmesi beklenirken günlük kişi başı 5.3 litre, aşırı sifon kullanımında 24 litre su boşa harcanıyor.

- Akıtan muslukları ve tuvalet rezervuarlarını tamir ederek, duş süresini 7 dakika ve altına düşürerek, araba, halı ve balkonları yıkamak yerine silerek, bulaşık ve çamaşır makinelerini tam dolmadan çalıştırmayarak tasarruf edilebilir.

Haberin Devamı
- Sifonları kademeli olanlarla değiştirip ya da içine su dolu pet şişe koyup hacmini küçülterek, meyve-sebze yıkama sularını, sıcak suyun gelmesini beklerken akan suyu depolayıp temizlik, çiçek sulama gibi işlerde kullanarak, basit yağmur suyu hasadı yöntemleri ile yağış sularını biriktirerek suyun verimli kullanımını sağlamalıyız.

 

