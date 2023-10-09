Bakanlıktan Reina saldırganlarına: ‘Zararımızı karşılayın’ davası

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İSTANBUL Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da 2017 yılbaşı gecesi terör saldırısı düzenlenmişti. 39 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısında, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov, ‘Anayasayı ihlal’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Terör saldırısının planlayıcılarından olduğu ve Abdulkadir Masharipov’a yardım ettiği iddia edilen İlyas Mamaşaripov ise ‘Anayasaya ihlal etmeye yardım etme’, ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etme’ ve ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım etme’ suçlarından 1452 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

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Koray Karakoç saldırıda hayatını kaybetmişti.

FAİZİYLE BİRLİKTE İSTEDİLER

Her iki sanık Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda cezalarını çekerken İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İstanbul Valiliği, Reina Katliamı’nda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilere ödedikleri tazminatların tahsili için terör örgütü üyesi Abdulkadir Masharipov ile İlyas Mamaşaripov’a davalar açmıştı. İçişleri Bakanlığı, bu kez Reina’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Koray Karakoç’un ailesine ödediği 1 milyon 873 bin 915 lira 57 kuruşun faiziyle birlikte ödenmesi için terör örgütü üyesi Masharipov ile Mamaşaripov’a yeni bir dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, “Hazine zarara uğramıştır. Davalılardan tazminat talep etmekteyiz” denildi.