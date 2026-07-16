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Bakanlıktan 'peluş kaz' oyuncağına yasak ve toplatma kararı

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#Ticaret Bakanlığı#Peluş Kaz#GÜBİS
Bakanlıktan peluş kaz oyuncağına yasak ve toplatma kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 18:33

Ticaret Bakanlığı, piyasaya sunulan 'peluş kaz' oyuncağının, güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu gerekçesiyle arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplanmasına karar verdi.

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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen inceleme ve laboratuvar analizleri sonucunda, "peluş kaz" olarak piyasaya arz edilen bir oyuncağın TS EN 71-1 standardında öngörülen mekanik güvenlik kriterlerini karşılamadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ürünün küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğunun tespit edildiği belirtilerek, özellikle bebek ve küçük yaştaki çocuklar açısından ciddi tehlike oluşturabilecek bu uygunsuzluk nedeniyle söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve piyasadan toplatılması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, ürünün Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulduğu belirtilerek, Ticaret Bakanlığının çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha göstermediği, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini bilimsel analizler ve laboratuvar incelemeleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

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#Ticaret Bakanlığı#Peluş Kaz#GÜBİS

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