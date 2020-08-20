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AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 21:19 | Son Güncelleme:

Bakanlıktan 'özel okul' açıklaması

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Bakanlıktan 'özel okul' açıklaması
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel öğretim kurumlarının, öğrencilerin eğitim hakkı başta olmak üzere bünyesindeki öğretmen ve çalışanların haklarını da gözeterek velilerin, maddi ve manevi talepleriyle ilgili yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın takipçisi olunacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özel öğretim kurumlarının salgın süreciyle başlayan yeni dönemdeki hizmet koşullarının, Bakanlığın ilgili birimleri tarafından hassasiyetle takip edildiği, kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Bu süreçte önceliğin öğrencilerin, velilerin, öğretmenler ve çalışanların sağlıklı, güvenilir bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerinden yararlanması ve eğitimin devamlılığı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu noktadan hareketle, özel okul velileri tarafından Bakanlığımıza ulaştırılan talep ve öneriler, titizlikle değerlendirilmiş ve dikkate alınması gereken hususlar, özel okul temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılmıştır.

Dünyada ve ülkemizde eğitim alanında yaşanan bu zorlu süreçte özel öğretim kurumlarımızın, öğrencilerimizin eğitim hakkı başta olmak üzere bünyesindeki öğretmen ve çalışanların haklarını da gözeterek velilerimizin maddi manevi talepleriyle ilgili yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın takipçisi olacağız."

Bakan Koca: "21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz."2020 2021 eğitim öğretim dönemiyle ilgili geçen hafta açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için 21 Eylül'ü işaret etti. Salgının seyrine yönelik açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasından yana yaklaşım içinde olduklarını ifade etti.
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