Bakanlıktan Orhan Veli yanıtı

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Şair Orhan Veli’nin 13 Nisan 1914’te doğduğu Beykoz Yalıköy’deki tarihi köşk satışa çıkarılmıştı. 1930’lu yılların başına kadar Orhan Veli ve ailesine ev sahipliği yapan, dönem mimarisini büyük ölçüde koruyan üç katlı ahşap yapı, 80 milyon lira bedelle ilana konulmuştu. Satışa tepki gösteren mahalle sakinleri, evin restore edilip kütüphane veya müze olarak hizmet vermesini talep etmişti.

‘MÜZEYE DÖNÜŞTÜRMELİ’

Ünlü Şair’in evinin satışa çıkarılması TBMM gündemine de taşındı. Yeni Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Önergesinde Orhan Veli’nin özel mülkiyet altında bulunan İstanbul Beykoz’daki doğduğu evin satışa çıkarıldığını anımsatan Öse şunları kaydetti:

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“Türk edebiyatına kazandırdığı birçok eserle hafızalarda yer edinen Orhan Veli Kanık, elim bir hadise sonucu genç yaşında vefat etmişti. Orhan Veli Kanık eserleriyle aramızda yaşamaya devam ederken doğmuş olduğu evin kültür ve edebiyat hayatımıza kazandırılmamış olmasının kültürel mirasımıza olumsuz yönde etki edeceği oldukça açıktır. Bu kapsamda görevi kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek ve korumak olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Orhan Veli Kanık’ın doğmuş olduğu evin müzeye dönüşümü noktasında sorumluluk alması gerekmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Orhan Veli Kanık’ın evinin satışıyla alakalı bir tasarrufu olacak mıdır? 2026 bütçesi yaklaşık 70 milyar lira olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 18,2 milyar liralık yatırım bütçesi içerisinden 80 milyon lira olan evin satış bedeli için gerekli harcama yapılabilecek durumda mıdır?”

‘SORUMLULUĞUMUZ KAPSAMINDA DEĞİL’

Öse’nin önergesini yanıtlayan Bakan Ersoy, taleplere ilişkin şunları aktardı:

“Orhan Veli Kanık’ın doğmuş olduğu ev, Beykoz ilçesi, Yalıköy Mahallesi, 466 ada, 17 parselde, Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi’nde yer almaktadır. Özel mülkiyete ait taşınmaz 2’inci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli olup rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri bulunmamaktadır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ll’inci maddesi uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının satışı için bakanlığımızdan izin alınması gerekmemektedir. Bakanlığımızca, bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerleri ile bakanlığımıza tahsisli tescilli kültür varlıklarına yönelik restorasyon çalışmaları yürütülmekte olup söz konusu taşınmazın satın alınması bakanlığımız görev ve sorumluluk alanı kapsamında bulunmamaktadır.”