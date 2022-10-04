Bakanlıktan Onur Şener cinayetiyle ilgili flaş karar... Kamu görevinden uzaklaştırıldılar

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Ankara'da solistlik yaptığı eğlence mekanında istek şarkıyı söylemediği için öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayda adı geçen ve iş müfettişi kadrosunda bulunan İlker Karakaş ve Ali Gündüz kamu görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara’da gerçekleşen asayiş olayı ile ilgili olarak; olayda isimleri geçen İlker Karakaş ve Ali Gündüz 2012 yılında KPSS ile Bakanlığımızca gerçekleştirilen yazılı/sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atanmışlardır.

İş Müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır.

NE OLMUŞTU?

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Çankaya'daki bir eğlence mekanında cumartesi gece saatlerinde meydana gelen olayda müzisyen Onur Şener ile mekanda eğlenen grup arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Onur Şener, şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini isteyen İlker Karakaş'a "İşime karışma" dedi. Tartışma büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, boyun kısmından cam bardak ile kesilerek yaralandı. Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kavgaya karışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş İlker Karakaş, Ali Gündüz ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'de elektrik mühendisi Semih Soyalp ile yanlarında bulunan Jale E. ve Gözde G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Jale E. ve Gözde G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TORUNUM ONSUZ NE YAPACAK ŞİMDİ"

Müzisyen Onur Şener’in (45) annesi Leyla Pınar Şener yaptığı açıklamada suçluların en ağır cezayı almasını istedi, "Benim oğluma kıydılar canavarlar. İnsan değil, canavarlar. İnsan olan bunu yapamaz" diye konuştu. Gözü yaşlı baba Erhan Şener ise "Çok acı bir olay. Tarifi mümkün olmayan bir acı. Ben şimdi oğlum olmadan ne yapacağım. Torunum onsuz ne yapacak şimdi. Kızı çok küçüktü. Kızını çok seviyordu. Doyamadı evladına" dedi.