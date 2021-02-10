Bakanlıktan mutant güncellemesi: Odalarda tek kalınacak

Rehbere mutasyonla ilgili şu maddeler eklendi: “Mutant virüsle enfekte olanların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir. Mutasyonlu virüs kapan birine 10’uncu günden sonra testi pozitif çıkarsa, 48 saat aralıklarla kontrol testi yapılmaya devam edilmesi tavsiye edilir. Karantinanın PCR testi negatif çıktıktan sonra sona erdirilmesi gerekmektedir.”