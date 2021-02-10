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ANKARA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakanlıktan mutant güncellemesi: Odalarda tek kalınacak

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Bakanlıktan mutant güncellemesi: Odalarda tek kalınacak
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Sağlık Bakanlığı, “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi”ni güncelledi.

Rehbere mutasyonla ilgili şu maddeler eklendi: “Mutant virüsle enfekte olanların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir. Mutasyonlu virüs kapan birine 10’uncu günden sonra testi pozitif çıkarsa, 48 saat aralıklarla kontrol testi yapılmaya devam edilmesi tavsiye edilir. Karantinanın PCR testi negatif çıktıktan sonra sona erdirilmesi gerekmektedir.”

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