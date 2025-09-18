Bakanlıktan kız yurdundaki görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma

Haberin Devamı

İstanbul’daki Atatürk Kız Yurdu’nda yaz dönemi tadilatında görevli işçilerin odalara izinsiz girerek eşyaları karıştırdığı ve bazılarını çaldığı iddia edilmişti. Bakanlıktan öğrenci yurdundaki görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma açıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAKAN BAK: BUNUN HESABI SORULACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Bak, "Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak" dedi.