×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakanlıktan 'kayıp çocuk' açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Çocuk#Koruma
Bakanlıktan kayıp çocuk açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 13:17

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Konya'da 22 Kasım'da Çocuk Evleri Sitesi'nden izinsiz ayrılan S.A.'nın polis ekiplerince bulunarak kuruluşa teslim edildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlık açıklamasında, bazı basın yayın organlarında Konya’da devlet koruması altında bulunan 13 yaşındaki S.A.'nın kaybolduğuna ilişkin haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilerek, "Konya'da S.A.'nın Çocuk Evleri Sitesi'nden 22 Kasım'da izinsiz ayrılmasının ardından ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulmuştur. Yapılan aramalar sonucu emniyet birimleri tarafından bulunan çocuğumuz kuruluşa teslim edilmiştir. Ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Çocuk#Koruma

BAKMADAN GEÇME!