Bakanlıktan 'kayıp çocuk' açıklaması

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Bakanlık açıklamasında, bazı basın yayın organlarında Konya’da devlet koruması altında bulunan 13 yaşındaki S.A.'nın kaybolduğuna ilişkin haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilerek, "Konya'da S.A.'nın Çocuk Evleri Sitesi'nden 22 Kasım'da izinsiz ayrılmasının ardından ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulmuştur. Yapılan aramalar sonucu emniyet birimleri tarafından bulunan çocuğumuz kuruluşa teslim edilmiştir. Ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır" denildi.