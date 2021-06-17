Bakanlıktan 'kadın konukevi' açıklaması

Bakanlık, gazetede yer alan 'Sığınma Evleri 22 İlden Kalabalık' başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli hizmet modellerinden biri olan kadın konukevlerine, şiddet mağduru veya barınma ihtiyacı olan kadınların başvurduğu belirtilen açıklamada, "2002 yılında 11 kadın konukevi 170 kapasite ile hizmet vermekte iken, bugün itibariyle 149 kadın konukevinde 3 bin 624 kapasiteye ulaştık. Kadın konukevlerinden 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 189 bin 988 kadın ve beraberinde 124 bin 192 çocuk olmak üzere toplam 314 bin 180 kişi hizmet almıştır. Söz konusu 5 yıllık zaman diliminde hizmet alan kadınlardan 88 bin 345'i şiddet sebebiyle, 101 bin 643'ü ise sadece barınma ihtiyacından ötürü kuruluşlarımıza başvurmuştur. 2020 yılında günlük ortalama 1069 kadın ve beraberindeki 766 çocuk konukevlerimizden hizmet almıştır. Şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20’si boştur ve ihtiyaç duyan kadınlarımıza hizmet vermeye hazırdır. Söz konusu haberde veriler maksatlı şekilde çarpıtıldığı gibi şu anda kadın konukevlerimizde 314 bin kişinin aktif hizmet aldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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