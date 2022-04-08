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Bakanlık’tan, İŞKUR İl Müdürlüğü’nde ’yolsuzluk’ haberine ilişkin açıklama

#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#İşkur#Yolsuzluk
Bakanlık’tan, İŞKUR İl Müdürlüğü’nde ’yolsuzluk’ haberine ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü ile ilgili medyada çıkan ’yolsuzluk’ haberlerinde gündeme gelen İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı’nın 1 Nisan 2022 tarihinde görevden alındığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü ile ilgili haberler ve Bakanlığımızca yürütülen bir soruşturma konusuna ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Konu hakkında Bakanlığımızca Kasım 2021 tarihinde soruşturma başlatılmış olup, çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmüştür. Kasım ayından itibaren yapılan soruşturmalar sonucu söz konusu İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı zaten 1 Nisan 2022 tarihinde görevden alınmıştır."

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#İşkur#Yolsuzluk

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