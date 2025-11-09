×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL istendi' iddiasına ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Ticaret Bakanlığı#Isıtma Sistemi#Fiyat Skandalı
Bakanlıktan, Isıtıcı için 2 bin TL istendi iddiasına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 18:33

 TİCARET Bakanlığı'nın 'Iğdır'da, bir mekandaki ısıtma sisteminin açılması için 2 bin TL talep edildiği' iddiasıyla ilgili paylaştığı açıklamada, "Söz konusu sistemin ısıtıcı olmadığı, doğum günü ve özel kutlama gibi etkinliklerde kiralanabilen özel bir dekoratif düzenek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, işletmenin fiyat çizelgesinde bu alanların kullanım bedelinin 799 TL olarak açıkça yer aldığı belirlenmiştir" denildi.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Iğdır'da bir mekandaki masalarda ısıtma sisteminin bulunduğu ve bunun açılması için 2 bin TL talep edildiği iddialarına açıklama paylaşıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama, "İddia üzerine, Ticaret Bakanlığımız tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan yerinde denetimde, söz konusu sistemin ısıtıcı olmadığı, doğum günü ve özel kutlama gibi etkinliklerde kiralanabilen özel bir dekoratif düzenek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, işletmenin fiyat çizelgesinde bu alanların kullanım bedelinin 799 TL olarak açıkça yer aldığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

'SÖZLÜ BEYANLAR TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL'

Açıklamada ayrıca, ticari işlemlere ilişkin her türlü iddiada; fiş, fatura veya ödeme belgesi ibrazının esas olduğu hatırlatılarak, "Sözlü beyanlar veya belgesiz paylaşımlar tek başına yeterli değildir. Bir iddianın doğru ya da yanlış olduğunun tespiti ancak kayıtlı, belgeye dayalı bilgilerle mümkündür. Sosyal medya kullanan vatandaşlarımızdan önemli istirhamımız; paylaşımlarını mutlaka yazılı yahut kayıtlı bir içeriğe dayandırmalarıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ağızdan yahut klavyemizden çıkan bir tek yanlış kelime, kişileri ve kurumları haksız yere zan altında bırakabilir. Ticaret Bakanlığı olarak, hem tüketicinin korunmasını hem de adil ve dürüst biçimde hizmet veren işletmelerin haklarının gözetilmesini esas alıyor; vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşması ve güvenli ticaret ortamının tesis edilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" denildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ticaret Bakanlığı#Isıtma Sistemi#Fiyat Skandalı

BAKMADAN GEÇME!