×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakanlıktan Hasbi Dede'ye verilen cezaya itiraz: 'Ceza üst sınırdan belirlenmeli'

Güncelleme Tarihi:

Bakanlıktan Hasbi Dedeye verilen cezaya itiraz: Ceza üst sınırdan belirlenmeli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 16:56

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yargılandığı davada verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası kararına itirazda bulunacak.

Haberin Devamı

Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta tutuklandı. Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün kapalı olarak görülen duruşmada; Hasbi Dede'ye 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası kararı verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayrıca Hasbi Dede'nin kızı A.B. Dede'nin, 'Suç üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İLGİLİ HABERHasbi Dedeye ‘cinsel taciz’ suçundan hapis cezası verildiHasbi Dede'ye ‘cinsel taciz’ suçundan hapis cezası verildiHaberi görüntüle

"CEZA ÜST SINIRDAN BELİRLENMELİ"

Karar sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hasbi Dede'ye verilen cezaya itirazda bulunulacak. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiği belirtilerek, "Mahkeme üst sınırdan verseydi ceza 4,5 yıla kadar çıkabilirdi. 4,5 yıl ceza vermemesini haklı gösterecek bir gerekçe olmaması, cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!