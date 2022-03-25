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Bakanlık'tan 'Gördes'te çevre kirliliği' iddialarına ilişkin açıklama

#Manisa#Gördes#Çevre Kirliliği
Bakanlıktan Gördeste çevre kirliliği iddialarına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Gördes’te çevre kirliliği" iddialarına ilişkin, “Uzmanlarımızın ilk tespiti araziye akan suyun geri dönüştürülerek temizlenmiş su olduğu ve beyaz görünümünün temizlemede kullanılan maddelerden kalsiyum karbonattan kaynaklandığı yönündedir” açıklamasını yaptı.

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Çevre, Şehircililik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Manisa ili Gördes ilçesinde kurulu bir maden işletmesine ait boru hattında oluşan çatlak sebebiyle 'çevre kirliliği meydana geldiği' ihbarı üzerine ekiplerimiz ivedilikle bölgeye giderek gerekli inceleme ve denetimleri yapmıştır.

İnceleme sonucunda çatlağın, atık suların Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 'temizlenerek geri dönüştürülen' ve tekrar tesise iletimini sağlayan boru hattında oluştuğu görülmüş; Manisa İl Müdürlüğümüz gözetiminde hattın onarımı yapılmış ve temizlik çalışmalarına hızlıca başlanmıştır.

"SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR"

Uzmanlarımızın ilk tespiti; araziye akan suyun, geri dönüştürülerek temizlenmiş su olduğu ve beyaz görünümünün ise temizlemede kullanılan maddelerden kalsiyum karbonattan kaynaklandığı yönündedir.

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Kesin sonuçların, numune analizleri sonrası ortaya çıkacağını ve Çevre Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemin uygulanacağını; temizleme çalışmalarına ilişkin sürecin de takip edildiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Bakanlıktan Gördeste çevre kirliliği iddialarına ilişkin açıklama

 

 

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#Manisa#Gördes#Çevre Kirliliği

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