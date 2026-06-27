Bakanlıktan 'gönüllü dönüş yapan Suriyelilere' ilişkin açıklama

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Göç İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın açıkladığı geri dönüş yapan Suriyelilere ilişkin verilere yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıkladığı rakamın 2016 yılından bugüne kadar gönüllü olarak Suriye'ye dönen Suriyelilerin toplam sayısını ifade ettiği belirtildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın paylaştığı sayının ise yalnızca 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönüş yapanlara ilişkin olduğu kaydedildi.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın, geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere ilişkin verileri haftalık olarak resmi internet sitesi üzerinden şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, güncel kayıtlara göre Türkiye'de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 255 bin 31 olduğu ifade edildi.

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Açıklamada, 2016 yılından bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapanların toplam sayısının 1 milyon 440 bin 123, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönenlerin sayısının ise 700 bin 120 olduğu bildirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı, kamuoyunun resmi verilerle örtüşmeyen ve kurumları hedef alan asılsız iddialara itibar etmemesini istedi.

Açıklamada ayrıca, Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçlerinin devlet ciddiyeti ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğü, bu dönüşlerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gözetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.