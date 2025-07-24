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Bakanlıktan engelli kadının 5 kişi tarafından darbedildiği olaya ilişkin açıklama

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Erzurum#Engelli Kadın
Bakanlıktan engelli kadının 5 kişi tarafından darbedildiği olaya ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 21:56

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tekerlekli sandalyedeki engelli kadının Erzurum’da üst kat komşuları 5 erkek tarafından darbedildiği olaya ilişkin, "Şiddete maruz kalan engelli vatandaşımız ve aile bireylerine yönelik danışmanlık tedbiri alınmış ve psikososyal destek süreci başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ‘Erzurum’da bedensel engelli kadın, sokak ortasında 5 erkek tarafından tekme ve sopalarla darbedildi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte, il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Şiddete maruz kalan engelli vatandaşımız ve aile bireylerine yönelik danışmanlık tedbiri alınmış ve psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız" denildi.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Erzurum#Engelli Kadın

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