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Bakanlık'tan Ekşi Sözlük'teki bebeğe istismar iddialarıyla ilgili açıklama

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#Ekşisözlük#Bebek#İstismar
Bakanlıktan Ekşi Sözlükteki bebeğe istismar iddialarıyla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 16:25

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'te bir bebeğin istismar edildiğine dair iddialar yer almıştı. Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır. Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır." denildi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır. Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır.

Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Ekşisözlük#Bebek#İstismar

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