Bakanlıktan 'Down Sendromlu çocuk, oyun alanına alınmadı’ iddiasına açıklama

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Down Sendromlu çocuğun oyun alanına alınmamasına dair açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında ‘Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuk, oyun alanına alınmadı’ başlıklı haberlerin ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek çocuğumuzun ailesi ile görüşme gerçekleştirmiş olup, psikososyal destek sağlanmıştır. Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur."