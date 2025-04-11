×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakanlıktan 'Down Sendromlu çocuk, oyun alanına alınmadı’ iddiasına açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Down Sendromlu Çocuk#Etimesgut
Bakanlıktan Down Sendromlu çocuk, oyun alanına alınmadı’ iddiasına açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 19:16

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuk, oyun alanına alınmadı’ iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Down Sendromlu çocuğun oyun alanına alınmamasına dair açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında ‘Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuk, oyun alanına alınmadı’ başlıklı haberlerin ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek çocuğumuzun ailesi ile görüşme gerçekleştirmiş olup, psikososyal destek sağlanmıştır. Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Down Sendromlu Çocuk#Etimesgut

BAKMADAN GEÇME!