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Bakanlıktan deprem bölgesinde gıda denetimi

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Kahramanmaraş#AFAD
Bakanlıktan deprem bölgesinde gıda denetimi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 11:47

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince depremzedelerin sağlıklı gıdaya ulaşımı için deprem bölgesinde seyyar fırınlar, yemek dağıtım noktaları, çadır kentler ve yardım TIR'larına yönelik 10 bin 909 denetim yapıldı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7'lik ile 7.6'lık depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Bakanlığa bağlı 13 bin 673 personel, 4 bin 743 makine ve ekipman, arama- kurtarma ve enkaz kaldırma dahil birçok alanda çalışma gerçekleştirdi.

1021 personel ise depremzedelerin sağlıklı gıdaya erişimi için çalışma yürüttü. Ekipler, bugüne kadar 10 bin 909 gıda denetimi yaptı. Denetimlerin 4 bin 257'si ekmek üretim yerlerine, 2 bin 353'ü gıda depolarına, 2 bin 68'i mobil mutfaklar dahil yemek üretim yerlerine, 1803'ü yemek dağıtım noktaları ve çadır kentlere, 370'i de yardım TIR'larına yönelik gerçekleştirildi. 58 ihbar üzerine de gerekli kontroller yapıldı. Gıda denetimlerinin yanı sıra bakanlık ekiplerince 71 seyyar mutfak kuruldu.

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Kahramanmaraş#AFAD

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