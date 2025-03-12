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Bakanlıktan Ceyhan Nehri'ndeki balık ölümlerine inceleme

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#Ceyhan Nehri#Balık Ölümleri#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Bakanlıktan Ceyhan Nehrindeki balık ölümlerine inceleme
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 10:41

Adana Ceyhan Nehri'ndeki kirlilik ve balık ölümleri ihbarı sonrası harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile birlikte nehrin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden denize döküldüğü İskenderun Körfezi'ne kadar devam eden yatakta geniş çaplı inceleme başlattı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 5 Mart'ta Ceyhan Nehri'ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek için yetkili çevre laboratuvarından 6 ekip ve 2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile saha incelemesi başlattı. Denetimler Ceyhan Havzası'nın yanı sıra Seyhan Havzası'nı da kapsayacak şekilde genişletildi.

21 NUMUNE ALINDI

Organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri, kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yatağında inceleme başlatıldı. Ceyhan Nehri'nin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayarak İskenderun Körfezi'ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numunesi alındı.

Bakanlıktan Ceyhan Nehrindeki balık ölümlerine inceleme

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SANAYİ VE BELEDİYE TESİSLERİNDE İNCELEME

Atık sularını Ceyhan Havzası'na deşarj eden organize sanayi bölgeleri, belediye atık su arıtma tesisleri ve sanayi tesisleri olmak üzere 40 tesisin çıkışından atık su numuneleri alındı. Atık su numunelerinin analiz sonuçlarına göre; çevre mevzuatında verilen sınır değerlerin üzerinde atık su deşarjı tespit edilirse kirliliğe neden olan işletmeler için Çevre Kanunu'nda belirtilen cezalar uygulanacak. Bakanlık ekiplerinin, Adana'daki geri dönüşüm tesislerinde çevre denetimleri sürüyor.

Bakanlıktan Ceyhan Nehrindeki balık ölümlerine inceleme

Bakanlıktan Ceyhan Nehrindeki balık ölümlerine inceleme

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#Ceyhan Nehri#Balık Ölümleri#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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