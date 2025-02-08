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Bakanlık'tan Bolu'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddialarına yalanlama

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#Grand Kartal Otel#Külütür Ve Turizm Bakanlığı#Bolu
Bakanlıktan Boludaki Grand Kartal Otelin kaçak olduğu iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 17:43

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan "Grand Kartal Otel kaçak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan Boludaki Grand Kartal Otelin kaçak olduğu iddialarına yalanlama

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#Grand Kartal Otel#Külütür Ve Turizm Bakanlığı#Bolu

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