Bakanlıktan beyaz perdeye destek

Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 07:00

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası türlerindeki 24 projeye toplam 142 milyon 400 bin lira destek sağladı. Bakanlık, açıklanan son destekleme ile birlikte 2025 yılında sinema projelerine toplam 359 milyon TL destek yardımında bulundu.

Bakanlık en büyük yardım miktarını ‘Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım’ kategorisindeki  Altın Ayı ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun ‘Bağlılık Ayda’ projesine verildi. Bu doğrultuda Kaplan Film Yapım Ltd. Şti’ye 12 milyon TL’lik destek sağlandı.

Sinema Destekleme Kurulu’nca Rafadan Tayfa serisinin yeni filmi ‘Gordion’ ile Kral Şakir serisinin son filmi ‘Dünyalar Karıştı’ filmleri desteklenen projeler arasında yer aldı. Kurulda ayrıca ilk filmini gerçekleştirecek yönetmenlerce tasarlanan ‘Babamın Gölgesi 1915 Küçük Kahramanlar Geçidi’ ile ‘Umay Ana: Taşların Gizemi’ adlı animasyon filmlere de destek sağlandı.

 

 

