Bakanlıktan beyaz perdeye destek

Bakanlık en büyük yardım miktarını ‘Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım’ kategorisindeki Altın Ayı ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun ‘Bağlılık Ayda’ projesine verildi. Bu doğrultuda Kaplan Film Yapım Ltd. Şti’ye 12 milyon TL’lik destek sağlandı.

Sinema Destekleme Kurulu’nca Rafadan Tayfa serisinin yeni filmi ‘Gordion’ ile Kral Şakir serisinin son filmi ‘Dünyalar Karıştı’ filmleri desteklenen projeler arasında yer aldı. Kurulda ayrıca ilk filmini gerçekleştirecek yönetmenlerce tasarlanan ‘Babamın Gölgesi 1915 Küçük Kahramanlar Geçidi’ ile ‘Umay Ana: Taşların Gizemi’ adlı animasyon filmlere de destek sağlandı.