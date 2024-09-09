Bakanlıktan belediyeye ültimatom: Yıkın yoksa biz yıkarız

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Ancak Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 9 Kasım 2022’de kaçak yapılar nedeniyle yapı kayıt belgelerini iptal etti. İl müdürlüğü, yapı sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu ve Marmaris Belediyesi’nden ilgili kaçak yapıların yıkılmasını istedi. Marmaris Belediyesi, Aralık 2023’te yapı kayıt belgesi iptaline karşı Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde dava açıldığını, dolayısıyla yıkım için mahkeme kararının bekleneceğini il müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük, belediyeye İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Danıştay’da veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz” hükmünü anımsatarak yıkım kararının yerine getirilmesini istedi.

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Temmuz ayında Marmaris Belediyesi, mahkemenin yapı kayıt belgelerinin iptaline ilişkin kararın yürütmesini durdurduğunu bildirdi ama herhangi bir mahkeme kararı sunmadı. Bunun üzerine bakanlık, 6 Eylül’de belediyeyi yapı kayıt belgesi iptal kararına karşı mahkemelerden alınmış bir yürütmeyi durdurma veya iptal kararı bulunmadığına dikkat çekerek yıkımın gerçekleşmesi için bir kez daha uyardı. Yıkımın Marmaris Belediyesi’nce yapılmaması durumunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca gerçekleştirilmesi gerektiği anımsatıldı. Yıkımın Marmaris veya Muğla Büyükşehir Belediyesi’nce yapılmaması durumunda, yıkım maliyetlerinin yüzde 100 fazlası ilgili belediyeden tahsil edilmek üzere bakanlıkça yıkılabileceği/yıktırılabileceği vurgulandı.