Bakanlık’tan belediyelere kısırlaştırma sitemi

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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu, sokak hayvanları popülasyonunun artışına yönelik gelen dilekçeleri inceleyerek, konuyu ilgili kamu kurumlarına sordu. Bakanlıklardan Meclis’e gönderilen yanıtlarda özetle şunlar aktarıldı:

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü: Sahipsiz hayvanların popülasyonunun kontrol altına alınması ile ilgili iş ve işlemler yerel yönetimlerce yürütülmektedir. Ancak yerel yönetimlerce yapılan kısırlaştırma sayısı, hayvanların yavrulama sayısının çok altında kalmaktadır. Ayrıca rehabilitasyonu yapılan hayvanların da alındıkları ortama geri bırakılma zorunluluğu nedeniyle sokaklardaki sahipsiz hayvan sayısı azaltılamamaktadır.

HER OKULA BİR HAYVAN

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı: Bazı belediyelerimizin sahiplendirmeyi özendirmek bakımından, aylık belirli bir nakit desteği vermeleri, öğrencilerle hayvanlar arasındaki iletişime katkı amaçlı her okula bir hayvan sahiplendirmeleri, işletmelerin kazan fazlası yemekleri ile hal ve pazar yerlerindeki sebze ve meyvelerden konserve yapmak suretiyle mama hazırlamaları gösterilebilmektedir.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü: Ülkemizde son beş yılda kısırlaştırılan 1 milyon 310 bin 108, aşılanıp rehabilite edilen 2 milyon 704 bin 768 ve sahiplendirilen 274 bin 940 hayvan bulunmaktadır. Halihazırda Ankara’da 90 bin, İstanbul’da 128 bin 900 ve İzmir’de 450 bin olmak üzere toplam 668 bin 900 sokak köpeği bulunmaktadır.