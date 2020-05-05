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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 05.05.2020 - 17:18,Son Güncelleme:

Bakanlıktan, 'başörtülü 3 kadının işten çıkarılması' açıklaması

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Bakanlıktan, 'başörtülü 3 kadının işten çıkarılması' açıklaması
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AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da 3 kadının başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmasıyla ilgili, "Kamu davası açılması halinde davaya müdahil olacağız" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir market zincirinde, 3 kadın çalışanın başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması iddiaları ile ilgili olarak açıklama yapılması gereği duyuldu.

Olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğu bilinmektedir.

Bakanlık olarak, şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, kamu davası açılması halinde davaya müdahil olacağımızı ve hukuki süreci yakinen takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

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