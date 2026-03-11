×
Bakanlıktan APP plaka kararı! Ceza yazılmayacak

Güncelleme Tarihi:

Bakanlıktan APP plaka kararı Ceza yazılmayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2026 02:27

İçişleri Bakanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) onaylı ve mühürlü APP plakalar için ceza dönemini sonlandırdı. 27 Şubat'tan itibaren kesilen tüm cezalar geri alınırken, 4 bin liralık idari para cezası artık sadece "plaka üzerinde sonradan değişiklik yapan" sürücülere uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, plaka değişim işlemleri sırasında yoğunluk ve kuyruk oluşması üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda, denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecek.

CEZAKAR İPTAL EDİLECEK

Ayrıca bu kapsamda 27 Şubat’tan itibaren kesilen cezaların, Bakan Çiftçi’nin talimatlarıyla iptal edilecek.

TŞOF'UN VERDİĞİ PLAKALARA CEZA UYGULANMAYACAK

Yetkilendirilmiş kuruluş olan TŞOF tarafından basılmış ve mühürlenerek vatandaşlara verilmiş plakaların, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek.

PLAKADA DEĞİŞİKLİK YAPANLARA 4 BİN TL CEZA

Sadece vatandaşın, yetkili kuruluş tarafından basılmış ve mühürlenmiş plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması durumunda 4 bin TL idari para cezası ve diğer müeyyidelerin uygulanacak.

YETKİSİZ BASIM YAPANLARA VE SAHTE PLAKA KULLANANLARA 140 BİN TL CEZA

Yetkili kuruluş olan TŞOF dışında, yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan gayriresmi, sahte plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin TL idari para cezası ve diğer müeyyidelerin uygulanmasına devam edilecek. Ayrıca edinilen bilgilere göre bunun da kanunun açık amacı olan başta uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terör gibi suçlarla mücadele kapsamında kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin temini açısından önemli bir gereklilik olduğu ifade edildi.

