×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENA KELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon lira ceza

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#ABB#Ceza
Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesine 1.6 milyon lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 11:42

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki Mogan Gölü’ne atık su deşarj edildiği gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; gelen ihbarı değerlendiren bakanlık ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Mogan Parkı’nın tenis kortlarının yanındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla Mogan Gölü'ne atık su deşarjı yapıldığını tespit etti. İnceleme sonucu Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp, Mogan Gölü’ne deşarj edildiği belirlendi. Gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin TL idari ceza verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesine 1.6 milyon lira ceza

Haberin Devamı

İKİ BAKANLIK, DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ YAPTI

Geçen yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen Mogan Gölü'nden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yürüttüğü 'Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi' ile 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki göle yönelik denetimleri sürüyor. 

Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesine 1.6 milyon lira ceza

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#ABB#Ceza

BAKMADAN GEÇME!