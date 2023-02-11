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Bakanlıktan 'ALO 144' açıklaması: Ayni yardımların idaresi amacıyla kullanılacak

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#Deprem#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#OHAL
Bakanlıktan ALO 144 açıklaması: Ayni yardımların idaresi amacıyla kullanılacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 22:19

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardım Hattı ALO 144’ün OHAL sürecinde ayni yardımların kabul sevk ve idaresi amacıyla kullanılacağını duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardım Hattı ALO 144'e ilişkin Twitter'dan açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ayni bağışlarının deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza en hızlı ve düzenli şekilde ulaşması amaçlandığı belirtilerek, "Bakanlığımızın Sosyal Yardım Hattı ALO 144, OHAL süresince AFAD koordinasyonunda gerek bireysel gerekse TIR ve kamyonlarıyla ayni yardım yapmak isteyen kişi/kuruluşların yapacakları yardımları hedef depolara yönlendirme hizmetini sağlayacaktır" denildi. 

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#Deprem#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#OHAL

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