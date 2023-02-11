Bakanlıktan 'ALO 144' açıklaması: Ayni yardımların idaresi amacıyla kullanılacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardım Hattı ALO 144'e ilişkin Twitter'dan açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ayni bağışlarının deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza en hızlı ve düzenli şekilde ulaşması amaçlandığı belirtilerek, "Bakanlığımızın Sosyal Yardım Hattı ALO 144, OHAL süresince AFAD koordinasyonunda gerek bireysel gerekse TIR ve kamyonlarıyla ayni yardım yapmak isteyen kişi/kuruluşların yapacakları yardımları hedef depolara yönlendirme hizmetini sağlayacaktır" denildi.