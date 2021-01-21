Bakanlık'tan 85 yaş ve üstündekilere aşılama ile ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilim Kurulunca hazırlanan aşılama takvimi doğrultusunda sağlık çalışanlarıyla başlanan aşı uygulaması, 85 yaş ve üstündekilerle devam ediyor.

Aşılama, 90 yaş ve üstü vatandaşlarda olduğu gibi yine evlerde veya randevu alınarak sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Sağlık durumları kontrol edilen 85 yaş ve üstü vatandaşlara aşı uygulanıyor. Sonrasında aşılanan kişi en az yarım saat gözetim altında tutularak sağlık durumu takip ediliyor.

AYAŞ'TA AŞILANAN 85 YAŞ ÜZERİ KİŞİLER

Ankara'nın Ayaş ilçesinin Gençali köyünde yürüme zorluğu çeken 89 yaşındaki Emine Dömeke'ye, aşı uygulama ekibince Kovid-19 aşısı yapıldı. Daha sonra Ayaş merkezde 88 yaşındaki Satı Kayıran aşılandı.

Bu yaş grubunun da aşılama çalışmalarının ülke genelinde kısa sürede tamamlanması planlanıyor.