Bakanlıktan 81 ile kimsesizler için genelge

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine genelge gönderildi. Genelgede, kimsesiz vatandaşlara şefkat ve ilgi gösterilerek, gerekli hallerde psikososyal destek sağlanması istendi. Ayrıca, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi istendiği belirtildi.

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Bu kapsamda ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak. Bu kişiler öncelikli olarak il/ilçe sınırlarındaki kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek. Kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon, otel gibi yerlerde konaklamaları sağlanacak veya bir mekan bu kişilerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edilecek. Barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ilde ve ilçede konaklatılan vatandaşların temizlik, sağlık, temel gıda ve giyim ihtiyaçları da giderilecek.