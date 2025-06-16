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Bakanlıktan '5 kız çocuğu' iddialarıyla ilgili açıklama: Sağlık durumları iyi, psikososyal destek sağlandı

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Çocuk Koruma#Basın Açıklaması
Bakanlıktan 5 kız çocuğu iddialarıyla ilgili açıklama: Sağlık durumları iyi, psikososyal destek sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 16:04

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Bakanlık korumasındaki 5 kız çocuğu aynı anda intihara kalkıştı' başlıklı haberlere ilişkin, "Söz konusu haberde bahsi geçen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Çocuklarımızın sağlık durumları iyidir. Çocuklarımızın kendilerine herhangi bir zarar verme niyeti taşımadıkları ortaya çıkmıştır" açıklaması yaptı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, 'Bakanlık korumasındaki 5 kız çocuğu aynı anda intihara kalkıştı' başlıklı haberler yer aldığı belirtilerek, konuyla ilgili açıklama yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi. Söz konusu haberde bahsi geçen iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilerek, "Mayıs ayında çocuk evi sitesinden 5 çocuğumuz çamaşır suyu içtiğini beyan etmiştir. Bunun üzerine çocuklarımızla ilgili gerekli tüm tedbirler ivedilikle alınmış, hastaneye sevk edilerek, sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Halihazırda çocuklarımızın sağlık durumları iyidir.

"KENDİLERİNE ZARAR VERME NİYETİ YOK"

Çocuklarımızla ayrı ayrı ve hastanedeki ilgili uzmanlarla yapılan görüşmelerde çocuklarımızın kendilerine herhangi bir zarar verme niyeti taşımadıkları ortaya çıkmıştır. Aynı gün içinde taburcu edilen ve kuruluşa dönen çocuklarımıza gerekli psikososyal destek sağlanmaya devam edilmektedir. Bu tür hassas konularda, çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek haberlerin dikkatle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımız, koruması altındaki tüm çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini sağlıklı bir zeminde devam ettirmek için titizlikle çalışmaya devam edecektir" denildi.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Çocuk Koruma#Basın Açıklaması

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