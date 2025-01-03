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Bakanlıktan 14 yaşındaki çocuğun doğum yapmasına ilişkin açıklama

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Zonguldak#Doğum
Bakanlıktan 14 yaşındaki çocuğun doğum yapmasına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 21:47

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuğun doğum yapmasına ilişkin "14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada 'Zonguldak’ta 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı' haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

"ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİR"

Yapılan açıklamada, "Söz konusu olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Zonguldak İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. 14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Zonguldak#Doğum

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