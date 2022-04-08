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Bakanlıklarda yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Bakan Yardımcıları
Bakanlıklarda yapılan atamalar Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararıyla, Tarım ve Orman Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider getirilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına ise Rıdvan Duran atandı.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece, Fatih Metin görevden alındı. Görevden alınan bakan yardımcılarının yerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider getirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMET BAKANLIĞINDA ATAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atanırken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alındı.

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Bakan Yardımcıları

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