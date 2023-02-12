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Bakanlık, yurt dışından gelen yardım ekiplerinin sayısını açıkladı

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#Deprem#Dışişleri Bakanlığı#Personel
Bakanlık, yurt dışından gelen yardım ekiplerinin sayısını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 23:13

Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerine yurt dışından gelen arama, kurtarma ve yardım ekiplerinin sayısını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda yurt dışından gelen yardım ekiplerinin sayısını açıkladı.

99 ülkenin yardım teklifinde bulunduğunu belirten Bakanlık, 8 ülkenin de ekip göndermesinin beklendiğini ifade etti Bakanlık, 753 yabancı personelin daha desteğe geleceğini açıklayarak 75 ülkeden 9 bin 677 yabancı personelin sahada olduğunu kaydetti.

 

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#Deprem#Dışişleri Bakanlığı#Personel

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