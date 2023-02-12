Bakanlık, yurt dışından gelen yardım ekiplerinin sayısını açıkladı

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda yurt dışından gelen yardım ekiplerinin sayısını açıkladı.

99 ülkenin yardım teklifinde bulunduğunu belirten Bakanlık, 8 ülkenin de ekip göndermesinin beklendiğini ifade etti Bakanlık, 753 yabancı personelin daha desteğe geleceğini açıklayarak 75 ülkeden 9 bin 677 yabancı personelin sahada olduğunu kaydetti.