Bakanlık, yurt dışından gelen yardım ekiplerinin sayısını açıkladı

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Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda yurt dışından gelen yardım ekiplerinin sayısını açıkladı.
99 ülkenin yardım teklifinde bulunduğunu belirten Bakanlık, 8 ülkenin de ekip göndermesinin beklendiğini ifade etti Bakanlık, 753 yabancı personelin daha desteğe geleceğini açıklayarak 75 ülkeden 9 bin 677 yabancı personelin sahada olduğunu kaydetti.
#Deprem bölgelerimize yurtdışından gelen arama, kurtarma ve yardım ekipleri pic.twitter.com/mLMtSD3guy— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 12, 2023